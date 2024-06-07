МЧС: в Магадане на крыше пятиэтажного дома загорелся рубероид и произошел взрыв

На крыше жилого дома в Магадане произошел взрыв после пожара

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На крыше пятиэтажного жилого дома в Магадане произошел пожар, загорелся рубероид, сообщила пресс-служба областного управления МЧС. На кадрах, снятых очевидцами, виден момент взрыва на крыше здания.

По данным ведомства, возгорание произошло на крыше дома, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, 72а.

«Пострадавших нет. Предварительно пожар произошел в результате проведения строительных работ», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади около 100 кв. м.

По данным телеграм-каналов Baza и Mash, на крыше многоэтажки взорвался газовый баллон.

29 мая в ресторане гостиницы в Чебоксарах произошел взрыв баллона с газом. Восемь человек получили травмы разной степени тяжести.