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На крыше жилого дома в Магадане произошел взрыв после пожара

МЧС: в Магадане на крыше пятиэтажного дома загорелся рубероид и произошел взрыв

На крыше жилого дома в Магадане произошел взрыв после пожара
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На крыше пятиэтажного жилого дома в Магадане произошел пожар, загорелся рубероид, сообщила пресс-служба областного управления МЧС. На кадрах, снятых очевидцами, виден момент взрыва на крыше здания.

По данным ведомства, возгорание произошло на крыше дома, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, 72а.

«Пострадавших нет. Предварительно пожар произошел в результате проведения строительных работ», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади около 100 кв. м.

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Фото:Никита Попов / РБК

По данным телеграм-каналов Baza и Mash, на крыше многоэтажки взорвался газовый баллон.

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Теги
Магадан взрыв Пожар жилой дом МЧС
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