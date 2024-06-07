На крыше жилого дома в Магадане произошел взрыв после пожара
На крыше пятиэтажного жилого дома в Магадане произошел пожар, загорелся рубероид, сообщила пресс-служба областного управления МЧС. На кадрах, снятых очевидцами, виден момент взрыва на крыше здания.
По данным ведомства, возгорание произошло на крыше дома, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, 72а.
«Пострадавших нет. Предварительно пожар произошел в результате проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади около 100 кв. м.
По данным телеграм-каналов Baza и Mash, на крыше многоэтажки взорвался газовый баллон.
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