Семь военнослужащих пострадали в результате взрыва в Военной академии связи

Семь военных пострадали в результате взрыва в Академии связи

Фото: Никита Попов / РБК

Семь военнослужащих пострадали в результате взрыва в Военной академии связи имени маршала С.М. Буденного. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа.

В округе рассказали, что на территории военной академии произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Это произошло в ходе выгрузки мусора в контейнер при уборке в подвальном помещении.

Всех пострадавших военнослужащих доставили в медицинское учреждение Минобороны. Причины и обстоятельства произошедшего в академии выясняют представители командования округа.