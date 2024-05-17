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Семь военных пострадали в результате взрыва в Академии связи

Семь военнослужащих пострадали в результате взрыва в Военной академии связи
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Семь военнослужащих пострадали в результате взрыва в Военной академии связи имени маршала С.М. Буденного. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа.

В округе рассказали, что на территории военной академии произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. Это произошло в ходе выгрузки мусора в контейнер при уборке в подвальном помещении.

Всех пострадавших военнослужащих доставили в медицинское учреждение Минобороны. Причины и обстоятельства произошедшего в академии выясняют представители командования округа.

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Военная академия связи имени Буденного — одно из старейших военно-учебных заведений России, где готовят специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации для Вооруженных сил. За годы существования вуза там прошли обучение более 40 тыс. офицеров российских войск, а также свыше 4,5 тыс. офицеров для армий иностранных государств.

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Теги
взрыв Санкт-Петербург Академия боеприпасы военнослужащие

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