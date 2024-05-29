Восемь человек пострадали от взрыва в ресторане в Чебоксарах
Восемь человек получили травмы различной степени тяжести при взрыве в ресторане гостиницы в Чебоксарах, сообщил Минздрав Чувашии.
По данным медиков, состояние семи человек оценивается как средней степени тяжести, еще один человек находится в тяжелом состоянии.
По предварительным данным районной прокуратуры, в ресторане, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с газом.
В больнице всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь. А на месте происшествия и.о. прокурора Ленинского района Чебоксар организовал координацию работы всех спецслужб и правоохранительных органов.
Расследование изучит организацию безопасности при эксплуатации кухонного и иного оборудования в ресторане.
14 мая два человека пострадали от взрыва газового баллона в квартире в Лаишевском районе Татарстана.
1 мая на Куршской косе полностью сгорело кафе «Винланд», расположенное на берегу моря возле экотропы «Высота Эфа». Причиной возгорания там также стали газовые баллоны, никто не пострадал.
26 апреля в гостинице «Аквавилла» в Туапсинском районе Краснодарского края тоже произошел взрыв газового баллона, который привел к возгоранию, но не повлек жертв или пострадавших.
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