В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы
В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы, передают «Суспiльне», УНИАН и «РБК-Украина».
Все издания сообщили о взрывах около 04:30 мск. По информации сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, в этот момент ее сигналы звучали на всей территории Украины.
УНИАН и ТСН пишут, что взрывы звучали в Староконстантинове. Там находится аэродром. Российское Минобороны отчитывалось об уничтожении расположенных там складов украинских вооруженных сил.
Взрывы звучат в регионе второй раз за ночь. О первой серии «Суспiльне» и «Зеркало недели» писали в 04:07 мск.
Ранее той же ночью взрывы звучали в Одессе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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