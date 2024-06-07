В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы, передают «Суспiльне», УНИАН и «РБК-Украина».

Все издания сообщили о взрывах около 04:30 мск. По информации сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, в этот момент ее сигналы звучали на всей территории Украины.

УНИАН и ТСН пишут, что взрывы звучали в Староконстантинове. Там находится аэродром. Российское Минобороны отчитывалось об уничтожении расположенных там складов украинских вооруженных сил.

Взрывы звучат в регионе второй раз за ночь. О первой серии «Суспiльне» и «Зеркало недели» писали в 04:07 мск.

Ранее той же ночью взрывы звучали в Одессе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.