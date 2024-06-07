 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы

В Хмельницкой области Украины прозвучала серия взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы, передают «Суспiльне», УНИАН и «РБК-Украина».

Все издания сообщили о взрывах около 04:30 мск. По информации сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, в этот момент ее сигналы звучали на всей территории Украины.

В Одессе прозвучали взрывы
Политика

УНИАН и ТСН пишут, что взрывы звучали в Староконстантинове. Там находится аэродром. Российское Минобороны отчитывалось об уничтожении расположенных там складов украинских вооруженных сил.

Взрывы звучат в регионе второй раз за ночь. О первой серии «Суспiльне» и «Зеркало недели» писали в 04:07 мск.

Ранее той же ночью взрывы звучали в Одессе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Теги
Хмельницкая область Украина взрывы военная операция России в Сирии
Материалы по теме
В Одессе прозвучали взрывы
Политика
«Зеркало недели» сообщило о взрыве в Одессе
Политика
В Одесской области в поселке Затока произошел взрыв
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 06 июн, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 06 июн, 17:32
Башкан Гагаузии пообещала отправить Санду «на свалку истории» Политика, 05:11
В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы Политика, 04:38
Макрон исключил мир путем «капитуляции Украины» Политика, 04:31
Три человека погибли в ДТП с машиной вахтовиков в Забайкалье Общество, 04:23
Semafor узнал о планах США ужесточить стратегию по ядерному оружию Политика, 04:05
Две страны отказались от участия в швейцарском саммите по Украине Политика, 03:53
Захарова заявила о системной дискриминации россиян в странах ЕС Политика, 03:24
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Число пострадавших при взрыве на заправке в Армении выросло до семи Общество, 02:54
Белый дом анонсировал встречу Байдена и Зеленского Политика, 02:35
Воробьев рассказал об одном из вариантов будущего «Крокус Сити Холла» Бизнес, 02:19
Президент Аргентины отменил участие в саммите по Украине Политика, 02:17
Белый дом ответил на данные о визите российских кораблей на Кубу Политика, 01:57
Польша потребовала выдать ударившего пограничника ножом мигранта Политика, 01:27
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 01:25