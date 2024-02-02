 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В результате пожара на газозаправке в Кении погибли два человека

В Найроби пострадали почти 170 человек при пожаре на газозаправке

В результате пожара на газозаправке в Кении погибли два человека
Video

Два человека погибли и 165 человек получили ожоги и другие травмы при пожаре на газозаправочной станции в столице Кении Найроби, сообщает местная газета Standard в X (Twitter).

Пожар в районе Эмбакаси начался около полуночи. В больнице имени Мамы Люси в Найроби госпитализировали 167 человек (142 взрослых и 25 детей), многие из них с травмами дыхательных путей. Еще семь пострадавших проходят лечение в Национальной больнице Кеньятта.

Начальник региональной полиции столицы Адамсон Бунгей подтвердил, что пожар вызвал взрыв. Он отметил, что спасатели работают круглосуточно, чтобы сдержать распространение огня. Среди двух погибших — один взрослый и один несовершеннолетний.

В Монголии взорвался 60-тонный грузовик с газом
Общество

4 января в кафе в городе Уральск в Казахстане произошел взрыв газа, здание обрушилось и начался пожар. Площадь возгорания составила 25 кв. м. На месте происшествия работали 39 пожарных и восемь спасателей. Из-под обрушившегося дома достали шесть человек, пятерых из них госпитализировали. Два человека погибли.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности

Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео

Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика

Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание

Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии

Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины

АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta

В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Теги
Кения Найроби взрыв газа Пожар
Материалы по теме
В Подмосковье загорелся мясокомбинат
Общество
В Дагестане загорелся ЦУМ
Общество
В Краснодаре произошел пожар на Восточном рынке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 97,4 (+0,29) Инвестиции, 01 фев, 16:58 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 90,23 (+0,56) Инвестиции, 01 фев, 16:58
Созданная при поддержке «Сбера» соцсеть «Панч» закрылась Технологии и медиа, 08:00
Назван объем недвижимости в Москве, принадлежащей иностранным юрлицам Недвижимость, 08:00
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с западного побережья Политика, 07:34
Экс-сенатор отсудил у Euroclear в России $2 млн Политика, 07:31
В Молдавии призвали Россию не открывать избирательные участки в ПМР Политика, 07:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
«Глупейшая идея». Как компании США добровольно задушили свои инновации Pro, 07:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Подоляк заявил о наличии «тактических ошибок» при наступлении Политика, 06:45
В результате пожара на газозаправке в Кении погибли два человека Общество, 06:42
Охотник за нацистами попал под надзор за слова о замене немцев мигрантами Политика, 06:08
В Бишкеке произошла авария на ТЭЦ Общество, 05:41
«Коммерсантъ» раскрыл детали обвинения по делу о взрыве на Крымском мосту Общество, 05:19
При протестах в Буэнос-Айресе пострадали 15 человек Политика, 05:07
Яйца из Турции и Азербайджана не попали в российские торговые сети Бизнес, 04:32