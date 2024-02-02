В результате пожара на газозаправке в Кении погибли два человека
Два человека погибли и 165 человек получили ожоги и другие травмы при пожаре на газозаправочной станции в столице Кении Найроби, сообщает местная газета Standard в X (Twitter).
Пожар в районе Эмбакаси начался около полуночи. В больнице имени Мамы Люси в Найроби госпитализировали 167 человек (142 взрослых и 25 детей), многие из них с травмами дыхательных путей. Еще семь пострадавших проходят лечение в Национальной больнице Кеньятта.
Начальник региональной полиции столицы Адамсон Бунгей подтвердил, что пожар вызвал взрыв. Он отметил, что спасатели работают круглосуточно, чтобы сдержать распространение огня. Среди двух погибших — один взрослый и один несовершеннолетний.
4 января в кафе в городе Уральск в Казахстане произошел взрыв газа, здание обрушилось и начался пожар. Площадь возгорания составила 25 кв. м. На месте происшествия работали 39 пожарных и восемь спасателей. Из-под обрушившегося дома достали шесть человек, пятерых из них госпитализировали. Два человека погибли.
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