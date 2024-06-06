Песков ответил на слова Байдена, назвавшего Путина диктатором
Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина вредят его собственной репутации, заявил телеканалу Al Arabiya пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Байден в интервью ABC News сказал, что знает Путина уже «более 40 лет», и назвал того «диктатором».
«Заявления президента США о Путине только вредят собственной репутации Байдена», — сказал Песков. Он подчеркнул, что российский президент не реагировал на такие заявления и не будет отвечать на хамство подобным образом.
Пресс-секретарь ранее отмечал, что оскорбительные заявления американского президента сужают окно возможностей для налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой.
За последние несколько лет Байден неоднократно позволял себе оскорбительные высказывания в адрес российского президента. В частности, в марте 2021 года он согласился с утверждением о том, что Путин является убийцей. Президент России в ответ пожелал коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.
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