Путин наградил орденами Додика и Винокура

Милорад Додик (в центре) (Фото: РИА Новости / Getty Images)

Президент Владимир Путин наградил президента Республики Сербской (часть государства Босния и Герцеговина) Милорада Додика. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Додика наградили орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие сотрудничества России с Боснией и Герцеговиной, а также укрепление партнерства с Республикой Сербской».

В конце мая Додик встретился с Путиным и сказал, что Россия была вынуждена начать военную операцию на Украине ради своей безопасности. Путин в ответ поблагодарил его за нейтральную позицию в украинском конфликте. В январе власти Республики Сербской наградили Путина орденом за поддержку Дейтонского соглашения, благодаря которому была создана Босния и Герцеговина.

Орден Александра Невского учредили в 1942 году. Им награждаются госслужащие, отличившиеся «особыми заслугами в деле государственного строительства, многолетней добросовестной службой и высокими результатами». Вручить награду также могут «видным зарубежным политическим и общественным деятелям» и бизнесменам за заслуги при сотрудничестве с Россией и содействие в ее социально-экономическом развитии. Этот орден получали президенты Белоруссии и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, сербский лидер Александр Вучич и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени юмориста Владимира Винокура. Награда была присуждена ему «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную деятельность».