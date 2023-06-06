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Путин наградил орденами Додика и Винокура

Путин наградил президента Республики Сербской Додика орденом Александра Невского
Милорад&nbsp;Додик (в центре)
Милорад Додик (в центре) (Фото: РИА Новости / Getty Images)

Президент Владимир Путин наградил президента Республики Сербской (часть государства Босния и Герцеговина) Милорада Додика. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Додика наградили орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие сотрудничества России с Боснией и Герцеговиной, а также укрепление партнерства с Республикой Сербской».

В конце мая Додик встретился с Путиным и сказал, что Россия была вынуждена начать военную операцию на Украине ради своей безопасности. Путин в ответ поблагодарил его за нейтральную позицию в украинском конфликте. В январе власти Республики Сербской наградили Путина орденом за поддержку Дейтонского соглашения, благодаря которому была создана Босния и Герцеговина.

Орден Александра Невского учредили в 1942 году. Им награждаются госслужащие, отличившиеся «особыми заслугами в деле государственного строительства, многолетней добросовестной службой и высокими результатами».

Вручить награду также могут «видным зарубежным политическим и общественным деятелям» и бизнесменам за заслуги при сотрудничестве с Россией и содействие в ее социально-экономическом развитии. Этот орден получали президенты Белоруссии и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, сербский лидер Александр Вучич и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени юмориста Владимира Винокура. Награда была присуждена ему «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную деятельность».

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Орден учрежден 2 марта 1994 года указом президента России, имеет четыре степени. Высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» является I степень.

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