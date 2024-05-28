Мигрант ранил ножом польского солдата на границе с Белоруссией. Видео

Появились кадры с мигрантом, ранившим польского солдата на границе с Белоруссией

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Полсотни мигрантов попытались незаконно перейти с территории Белоруссии в Польшу и напали на польских солдат с камнями и палками. Пограничная служба Польши сообщила, что один из военных получил ранение ножом.

Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш сообщил об усилении мер на границе, передает RNF24. По данным издания, жизни военного ничего не угрожает.

Летом 2022 года польские власти возвели на границе с Белоруссией пятиметровый забор с колючей проволокой в ответ на волну нелегальной миграции. Варшава регулярно сообщает о нападениях на свои военных и пограничников.