В Екатеринбурге мужчины избили участника военной операции и его жену

Фото: Никита Попов / РБК

Шесть человек в Екатеринбурге напали на мужчину, назвавшего себя участником военной операции, и его беременную жену. Видео с камеры у дома, где произошел конфликт, опубликовал местный портал E1.ru.

Драка произошла вечером 4 июня у дома, расположенного по адресу: улица Начдива Онуфриева, 20. На видео слышно, что сначала между мужчинами завязался словесный конфликт, который потом перерос в драку. По сведениям портала Ura.ru, мужчину обвиняли в том, что он и еще пять человек «прыгали на парне».

У мужчины, назвавшего себя участником военной операции, спросили, где он служил. «С седьмого [эшелона]! Командир связи!» — ответил он. E1.ru отмечает, что мужчина был пьян.

Позже нападавшие избили мужчину. Его беременную жену, которая пыталась помешать драке, несколько раз оттаскивали, и она падала.

В пресс-службе полиции Екатеринбурга сообщили порталу E1.ru, что обстоятельства и личности участников конфликта выясняются, заявлений ни от кого не поступало.

РБК обратился за комментарием в Главное управление МВД и Следственный комитет по Свердловской области.

В конце мая в Башкирии произошла драка с двумя участниками военной операции на Украине. Конфликт начался в кафе в Илишевском районе республики между посетителями и руководством. По данным полиции, причиной спора стало «неподобающее поведение отдыхающих». Местное издание Mkset.ru сообщило, что драка произошла между вернувшимися из зоны военной операции местными жителями и гражданами Армении. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса.