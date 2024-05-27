Появились кадры драки в Башкирии с участием бойцов военной операции
Появилось видео массовой драки в Башкирии с участием двух бойцов военной операции на Украине.
На записи видно, как словесный конфликт между двумя мужчинами перерастает в драку. Сначала спорщиков пытались развести в разные стороны, затем один из них ударил оппонента кулаком в лицо, после чего словесная потасовка превратилась в массовую драку с участием около десяти человек.
Как уточнили в полиции, конфликт произошел в кафе в Илишевском районе республики. Драка в заведении началась между посетителями и руководством. Причиной спора стало «неподобающее поведение отдыхающих». Местное издание Mkset.ru сообщило, что драка произошла между вернувшимися из зоны военной операции местными жителями и гражданами Армении.
По данным Следственного комитета, в одном из населенных пунктов Башкирии на двух участников военной операции напали. За них вступились местные жители, что привело к массовой драке.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Руководитель следственного управления СК по Республике Башкортостан представит доклад о ходе расследования дела в центральный аппарат ведомства.
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