Появились кадры драки в Башкирии с участием бойцов военной операции

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Появилось видео массовой драки в Башкирии с участием двух бойцов военной операции на Украине.

На записи видно, как словесный конфликт между двумя мужчинами перерастает в драку. Сначала спорщиков пытались развести в разные стороны, затем один из них ударил оппонента кулаком в лицо, после чего словесная потасовка превратилась в массовую драку с участием около десяти человек.

Как уточнили в полиции, конфликт произошел в кафе в Илишевском районе республики. Драка в заведении началась между посетителями и руководством. Причиной спора стало «неподобающее поведение отдыхающих». Местное издание Mkset.ru сообщило, что драка произошла между вернувшимися из зоны военной операции местными жителями и гражданами Армении.

По данным Следственного комитета, в одном из населенных пунктов Башкирии на двух участников военной операции напали. За них вступились местные жители, что привело к массовой драке.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Руководитель следственного управления СК по Республике Башкортостан представит доклад о ходе расследования дела в центральный аппарат ведомства.