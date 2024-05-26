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Военная операция на Украине ,  
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В Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Башкирии нападение на двух участников военной операции на Украине переросло в массовую драку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Произошло нападение на двух участников специальной военной операции. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке», — говорится в сообщении.

По данным полиции, конфликт произошел в кафе в Илишевском районе республики. Драка в заведении началась между посетителями и руководством. Причиной спора стало «неподобающее поведение отдыхающих».

Региональное управление СК возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство). Руководитель управления предоставит доклад о ходе расследования в центральный аппарат ведомства.

Драка произошла между вернувшимися из зоны военной операции местными жителями и гражданами Армении, сообщает местное издание Mkset.ru.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

21 мая глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после публикации в соцсетях видео, на котором избивают жителя Тарусского района — участника военной операции на Украине. У пострадавшего зафиксировали множественные травмы.

В феврале несколько подростков ворвались в квартиру в Уссурийске, потребовали вернуть долг и избили мужчину — участника военной операции.

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Теги
массовая драка Военная операция на Украине Башкортостан
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