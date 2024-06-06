 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве машины «поплыли» после сильного ливня. Видео

В Москве машины «поплыли» после сильного ливня. Видео
Video

В Москве в четверг прошли сильные ливни. По данным комплекса городского хозяйства, в отдельных районах за несколько часов выпало более 40% месячной нормы осадков. В результате образовались лужи, которые не успевают уходить в стоки: машины буквально плывут по воде. Работники «Мосводостока» открывают водоприемные решетки и при необходимости откачивают воду специальной техникой.

По данным главка МЧС по Московской области, непогода — ливни, грозы, град и ветер с порывами до 17 м/с — сохранятся до 22:00 мск. На юге Москвы молния ударила в крышу здания детского сада «Детское посольство» на территории ВДНХ, начался пожар. SHOT пишет, что молния расплавила детский велосипед в московском Свиблово.

В Москве зафиксировали самые дождливые сутки в XXI веке
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее синоптики сообщили, что ливень, прошедший на ВДНХ в ночь на 6 июня, стал самым сильным с начала этого столетия. Если за сутки выпадет еще 5 мм осадков, то это побьет абсолютный рекорд в 58,2 мм, отметила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Теги
Москва ливень последствия
Материалы по теме
Ливень с градом и сильным ветром на юге Москвы. Видео
Общество
В Новосибирске ливень затопил дороги. Видео
Общество
Шквал и ливень в Дубае: кадры нового потопа в городе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 17:32
«Цифра брокер» запретит выводить доллары на счета в Райффайзенбанке Инвестиции, 20:16
Карпин заявил, что вратарь сборной России Сафонов прошел медосмотр в ПСЖ Спорт, 20:12
«Дочки» ВТБ, «Магнита» и «Газпрома» решили развивать «зеленые» перевозки Бизнес, 20:11
Глава «Аэропортов регионов» ответил на критику авиакомпаний из-за тарифов Бизнес, 20:11
Близким пациентов в реанимации начнут рассылать СМС об их состоянии Общество, 20:11
Пушилин заявил о «жизненной необходимости» инструментария майнеров в ДНР Крипто, 20:00
Глава ОАК посоветовал Китаю присмотреться к российскому самолетостроению Бизнес, 19:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Костин раскрыл варианты расположения новых верфей в России Бизнес, 19:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:47
ПСБ и «Дом.РФ» договорились о выпуске ипотечных ценных бумаг Пресс-релиз, 19:44
Акции «Элемента» в первый день торгов на Мосбирже потеряли почти 3% Инвестиции, 19:44
В Германии ужесточат правила миграции после нападений в Мангейме Политика, 19:39
В Москве машины «поплыли» после сильного ливня. Видео Общество, 19:38
СК прекратил дело против высадившего участников спецоперации таксиста Общество, 19:26