В Москве машины «поплыли» после сильного ливня. Видео

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В Москве в четверг прошли сильные ливни. По данным комплекса городского хозяйства, в отдельных районах за несколько часов выпало более 40% месячной нормы осадков. В результате образовались лужи, которые не успевают уходить в стоки: машины буквально плывут по воде. Работники «Мосводостока» открывают водоприемные решетки и при необходимости откачивают воду специальной техникой.

По данным главка МЧС по Московской области, непогода — ливни, грозы, град и ветер с порывами до 17 м/с — сохранятся до 22:00 мск. На юге Москвы молния ударила в крышу здания детского сада «Детское посольство» на территории ВДНХ, начался пожар. SHOT пишет, что молния расплавила детский велосипед в московском Свиблово.

Ранее синоптики сообщили, что ливень, прошедший на ВДНХ в ночь на 6 июня, стал самым сильным с начала этого столетия. Если за сутки выпадет еще 5 мм осадков, то это побьет абсолютный рекорд в 58,2 мм, отметила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.