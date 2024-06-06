Позднякова: 6 июня стал стал самым дождливым днем в Москве в XXI веке

В Москве зафиксировали самые дождливые сутки в XXI веке

Фото: Андрей Любимов / РБК

Прошедший ливень на ВДНХ в ночь на 6 июня стал самым сильным с начала этого столетия, сообщила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

«Данные наблюдений за прошедшую ночь показали, что прошедший на ВДНХ ливень оказался самым сильным в текущем столетии», — написала она.

Специалист добавила, что и сутки 6 июня уже стали вторыми, «самыми дождливыми за всю историю наблюдений в столице».

Если за сутки выпадет еще 5 мм осадков, то это побьет абсолютный рекорд в 58,2 мм.

По словам Поздняковой, такое количество осадков может выпасть на ВДНХ к 21 часу 6 июня.

В прошлый раз ливень в Москве побил рекорд по уровню осадков в июле 2023 года. За несколько часов в столице выпало до 46 мм осадков.

Предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день, 26 июля, был зафиксирован в 1894 году. Тогда выпало 42,5 мм осадков.