В Москве зафиксировали самые дождливые сутки в XXI веке
Прошедший ливень на ВДНХ в ночь на 6 июня стал самым сильным с начала этого столетия, сообщила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.
«Данные наблюдений за прошедшую ночь показали, что прошедший на ВДНХ ливень оказался самым сильным в текущем столетии», — написала она.
Специалист добавила, что и сутки 6 июня уже стали вторыми, «самыми дождливыми за всю историю наблюдений в столице».
Если за сутки выпадет еще 5 мм осадков, то это побьет абсолютный рекорд в 58,2 мм.
По словам Поздняковой, такое количество осадков может выпасть на ВДНХ к 21 часу 6 июня.
В прошлый раз ливень в Москве побил рекорд по уровню осадков в июле 2023 года. За несколько часов в столице выпало до 46 мм осадков.
Предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день, 26 июля, был зафиксирован в 1894 году. Тогда выпало 42,5 мм осадков.
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