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Молния ударила в «Детское посольство» в Москве

Из детского сада эвакуировали 19 человек. Пожар удалось локализовать на площади 110 кв. м

Молния ударила в «Детское посольство» в Москве
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В Москве молния ударила в крышу здания детского сада «Детское посольство» на территории ВДНХ, начался пожар. Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС России, загорелась кровля административного здания.

Сообщение о пожаре поступило по адресу: пр-т Мира, 119, стр. 290. По нему расположен розовый домик, входящий в комплекс «Детское посольство». По предварительной информации, пострадавших нет. До прибытия пожарных люди сумели эвакуироваться самостоятельно. По данным МЧС, пожар локализовали на площади 110 кв. м.

Как сообщил телеграм-канал Shot, из «Детского посольства» эвакуировали 19 детей. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

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Фото:РБК

«Детское посольство» на ВДНХ — это центр воспитания детей и частный детский сад. На сайте ВДНХ говорится, что здание представляет собой экосистему, в которой «ребенок развивается в соответствии со своей индивидуальностью». «Детское посольство» состоит из нескольких строений, расположенных в «удивительно живописном, тихом месте, окруженном лесным массивом».

В ночь на 6 июня прошедший ливень на ВДНХ стал самым сильным с начала столетия. Как отметила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сутки 6 июня стали вторыми «самыми дождливыми за всю историю наблюдений в столице». Ливень затопил дороги столицы, из-за чего в некоторых районах Москвы возникли пробки, больше всех от дождя и града пострадали северные районы. Как уточнили в МЧС, такая погода продлится до ночи.

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