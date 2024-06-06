СК прекратил дело против высадившего участников спецоперации таксиста
Следственный комитет России прекратил уголовное дело против таксиста — гражданина Киргизии, который высадил из автомобиля участников военной операции на Украине. Об этом сообщил МИД республики.
Посольство Киргизии в России оказало гражданину консульско-правовую помощь и направило в МИД России ноту «с просьбой об объективном и всестороннем рассмотрении возбужденного уголовного дела».
«В связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено», — говорится в публикации МИДа.
РБК направил запрос в МИД Киргизии.
Следственный комитет отреагировал на видео, снятое одним из пассажиров такси. Мужчина рассказал, что водитель «негативно высказывался» по отношению к нему и его сослуживцами. А после того как услышал, что они участники военной операции, вовсе высадил их. Позднее СК завел дело о возбуждении ненависти (ст. 282 Уголовного кодекса). По статье грозит до шести лет лишения свободы.
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