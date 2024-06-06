СК прекратил дело против высадившего участников спецоперации таксиста

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет России прекратил уголовное дело против таксиста — гражданина Киргизии, который высадил из автомобиля участников военной операции на Украине. Об этом сообщил МИД республики.

Посольство Киргизии в России оказало гражданину консульско-правовую помощь и направило в МИД России ноту «с просьбой об объективном и всестороннем рассмотрении возбужденного уголовного дела».

«В связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено», — говорится в публикации МИДа.

РБК направил запрос в МИД Киргизии.

Следственный комитет отреагировал на видео, снятое одним из пассажиров такси. Мужчина рассказал, что водитель «негативно высказывался» по отношению к нему и его сослуживцами. А после того как услышал, что они участники военной операции, вовсе высадил их. Позднее СК завел дело о возбуждении ненависти (ст. 282 Уголовного кодекса). По статье грозит до шести лет лишения свободы.