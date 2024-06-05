СК завел дело после опрокидывания буксира «Байкал» в Карском море

Карское море (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания буксира «Байкал» в акватории Енисейского залива Карского моря, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

«Байкал» перевернулся вечером 4 июня из-за сжатия льда. Восемь членов экипажа эвакуировали на борт ледокола «Владивосток». Один человек числится пропавшим без вести, его поиск продолжается.

Дело завели по ч. 2 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

В конце мая из-за движения льда на реке Лене в Якутии затонули два судна — «Капитан Бурковский» и «Софрон Данилов». Вместе с еще одним судном и пятью баржами их вынесло из места для зимнего отстоя. Никто не пострадал. СК завел дела о халатности и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.