СК завел дело после опрокидывания буксира «Байкал» в Карском море
Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания буксира «Байкал» в акватории Енисейского залива Карского моря, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
«Байкал» перевернулся вечером 4 июня из-за сжатия льда. Восемь членов экипажа эвакуировали на борт ледокола «Владивосток». Один человек числится пропавшим без вести, его поиск продолжается.
Дело завели по ч. 2 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.
В конце мая из-за движения льда на реке Лене в Якутии затонули два судна — «Капитан Бурковский» и «Софрон Данилов». Вместе с еще одним судном и пятью баржами их вынесло из места для зимнего отстоя. Никто не пострадал. СК завел дела о халатности и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
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