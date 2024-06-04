СК завел дело после высадки из такси участников военной операции в Москве

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как в Москве таксист высадил из автомобиля пассажиров — участников военной операции на Украине, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Дело завели по статье 282 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Виновным по ней может грозить до шести лет лишения свободы. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

В СК также отметили со ссылкой на материалы из Сети, что таксист «негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».

В телеграм-каналах ранее появилось видео, снятое одним из пассажиров на трассе. Мужчина сказал, что таксист высадил его вместе с сослуживцами, после того как услышал, что они — участники военной операции.

Пассажир сообщил, что встречался в Москве с товарищами и ездил с ними на шашлыки. После окончания встречи компания вызвала такси, чтобы разъехаться по домам. В машине мужчины обсуждали разные темы, в том числе военную операцию, а позже упомянули теракт в «Крокус Сити Холле».

«Как только таксист услышал начало разговора, он на МКАДе останавливает машину и говорит: «Отменяйте заказ, я вас дальше не повезу», — рассказал пассажир.

Военный сказал, что вместе с товарищами пытался узнать у таксиста причину отказа продолжить поездку. С его слов, водитель сначала пытался силой высадить военных из автомобиля, а затем выбежал на дорогу и остановил несколько других такси. До обострения конфликта дело не дошло, отметил мужчина.