Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы
В районе Фили-Давыдково на западе Москвы неизвестный открыл огонь, один человек погиб, передают «РИА Новости» и телеграм-канал Mash.
Нападавший был в черной маске. По предварительным данным, ему удалось скрыться во дворах, пишет Mash. По данным телеграм-канала, мужчина стрелял из автомата, агентство пишет, что у злоумышленника было ружье.
Как пишет телеграм-канал «112», нападавший преследовал свою жертву перед убийством.
В столичной прокуратуре сообщили, что на улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с огнестрельным ранением. Там взяли на контроль расследование инцидента.
СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ст. 222 УК (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Максимальное наказание по одной из них — лишение свободы на срок до 15 лет.
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