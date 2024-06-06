 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы

На западе Москвы неизвестный открыл стрельбу и убил мужчину
В районе Фили-Давыдково неизвестный расстрелял мужчину и скрылся. По данным телеграм-канала «112», перед этим он преследовал жертву. Возбуждено дело об убийстве и незаконном хранении оружия
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В районе Фили-Давыдково на западе Москвы неизвестный открыл огонь, один человек погиб, передают «РИА Новости» и телеграм-канал Mash.

Нападавший был в черной маске. По предварительным данным, ему удалось скрыться во дворах, пишет Mash. По данным телеграм-канала, мужчина стрелял из автомата, агентство пишет, что у злоумышленника было ружье.

Как пишет телеграм-канал «112», нападавший преследовал свою жертву перед убийством.

Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы
Video

В столичной прокуратуре сообщили, что на улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с огнестрельным ранением. Там взяли на контроль расследование инцидента.

СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ст. 222 УК (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Максимальное наказание по одной из них — лишение свободы на срок до 15 лет.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Москва Россия убийство Следственный комитет прокуратура
Материалы по теме
В московском парке гулявшего с внучками дедушку убили ножом в сердце
Общество
В Подмосковье убили отца Владимира Легойды
Общество
В Бибирево мужчина открыл стрельбу по людям
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
СК возбудил уголовное дело о заказном убийстве на улице в Москве Общество, 12:45
В Кремле назвали страшной аварию с трамваями в Кемерово Общество, 12:42
Песков рассказал о предельно ясных словах Путина о поставках оружия Политика, 12:40
Reuters узнал о переброске кораблей России на Карибы Политика, 12:40
Суд арестовал более 400 объектов по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» Общество, 12:38
РФПИ инвестирует в спорткомплекс «Хоккейный город Сколково» Спорт, 12:38
Премьер Франции рассказал о перспективах отправки инструкторов на Украину Политика, 12:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Подруга американца Блэка рассказала подробности конфликта с ним Общество, 12:32
Голос Йоханссон и экраны юзеров Windows: что еще украдет ИИ Pro, 12:31
Гладков сообщил об ударе дрона по администрации Грайворона Политика, 12:28
Легко сдать, продать или сохранить наследство: список ликвидных квартир РБК и ПИК, 12:26
Силуанов пообещал не складывать в «кубышку» допдоходы от изменений в НДФЛ Политика, 12:25
Глава «Империи сильнейших ведьм» частично признала вину Общество, 12:19
Майнинговые компании перепрофилируют дата-центры под нужды ИИ Крипто, 12:18