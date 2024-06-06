Мать убитой в ЛНР девушки заявила, что одного из сообщников повесили

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Соучастник и ключевой свидетель в деле об убийстве 23-летней Валентины Давроновой в Новоайдаре в Луганской Народной Республике, в котором обвиняют российских военных, умер в камере после ареста, рассказала «Ленте.ру» мать девушки Татьяна Давронова.

По версии следствия, Валентину похитили командир взвода ВДВ старший лейтенант Айдын Жамидулов и его подчиненный рядовой Алексей Дорожкин. «Коммерсантъ» писал, что девушка состояла в отношениях с Жамидуловым, который был женат. После их ссоры тот решил, что Валентина расскажет об их связи семье, поэтому вместе с Дорожкиным увез ее на грузовике, а после нанес около 20 ножевых ранений. Добил девушку Дорожкин — он ударил ее ножом в область сердца. Тело Давроновой Жамидулов приказал вывезти за пределы части и подорвать гранатами.

Мать убитой считает, что в преступлении «все по чуть-чуть участвовали», но не остановили его, «потому что все боялись командира». Она рассказала, что один из соучастников, которого называли Бугор, показал место захоронения останков Валентины. «Следующей ночью Бугра повесили в камере», — заявила Татьяна Давронова.

Она рассказала, что они с семьей переехали в Донбасс в 2006 году из Узбекистана. В 2014-м она вступила в ополчение в городе Счастье, а после того как в него зашли украинские военные, вступила в ВСУ, чтобы доказать, что является «истинной украинкой». У убитой есть малолетняя дочь. По словам матери Валентины, она видела девушку накануне убийства. Татьяна рассказала, что Жамидулов интересовался ее дочерью, «но связь с женатым мужчиной для нее была табу».

«У нее были отношения с другим российским военным по имени Егор — он не из ВДВ, как Жамидулов, служил совсем в другом роде войск», — добавила женщина. Они должны были пожениться. Валентину также добивался военный по кличке Бугор, именно он позвал ее в кафе 13 января, а та пришла, чтобы «еще раз объяснить, что у них ничего не получится», рассказала мать погибшей. По словам женщины, триггером для военных стали слова ее дочери, пригрозившей найти жену Жамидулова в соцсетях и написать ей, если тот от нее не отстанет.

Жамидулова и Дорожкина обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: