Суд назначил дату процесса над разведчиками об убийстве женщины в ЛНР

Айдын Жамидулов (Фото: Минобороны России)

Южный окружной военный суд назначил на 5 июня первое слушание по существу по делу в отношении старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Их обвиняют в похищении и убийстве жительницы ЛНР Валентины Давроновой.

В суде уточнили, что дело поступило 16 мая. «По результатам предварительного слушания назначена дата первого судебного заседания по существу — 5 июня 12:00», — сказали в пресс-службе.

Как ожидается, представитель прокуратуры зачитает обвинительное заключение, затем подсудимые выскажут свое отношение к предъявленному обвинению.

Командиру парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ Жамидулову и старшему разведчику ВДВ рядовому Дорожкину в зависимости от их роли вменяется нарушение ряда статей Уголовного кодекса — похищение человека, особо жестокое убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с похищением, подготовка и подстрекательство к убийству, групповое надругательство над телом умершего.

По версии следствия, сообщила газета «Коммерсантъ», вечером 13 января 2023 года в заведение, где Жамидулов вместе с другими военными, в том числе Дорожкиным, распивали спиртное, пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой у Жамидулова ранее были интимные отношения.

После их ссоры старший лейтенант решил, что она расскажет об их связи, поэтому вместе с Дорожкиным увез ее на грузовике, при этом девушку связали, заклеили ей глаза, говорится в материалах дела. Затем в помещении бани Жамидулов ударил ее около двух десятков раз ножом в разные части тела. Зашедшему сержанту Роману Плещееву (его дело будет слушаться отдельно) было приказано добить девушку, однако окончательно жизни ее лишил Дорожкин, полагают следователи.

Тело девушки, как пишет газета, вывезли за пределы части, чтобы подорвать гранатами Ф-1 для невозможности опознания и определения причины смерти. Однако преступление удалось раскрыть «буквально по горячим следам», всех троих задержали, а затем военный суд их арестовал.