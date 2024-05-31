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Военная операция на Украине ,  
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Убившим девушку в ЛНР военным грозит пожизненное заключение

Сюжет
Военная операция на Украине
Айдын Жамидулов
Айдын Жамидулов (Фото: Минобороны России)

Старшему лейтенанту Айдыну Жамидулову и рядовому Алексею Дорожкину, обвиняемым в похищении и убийстве жительницы ЛНР, грозит пожизненное заключение.

Согласно данным дела, Жамидулова и Дорожкина обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса:

  • похищение человека (часть 1 статьи 126, максимальное наказание — пять лет лишения свободы);
  • убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц и сопряженное с похищением (пункты «в», «д», «ж» части 2 статьи 105, предусмотренное наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы);
  • подготовка убийства и подстрекательство к нему (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 33, пункты «в», «д», «ж» части 2 статьи 105);
  • надругательство над телом умерших группой лиц (пункт «а» части 2 статьи 244, до пяти лет лишения свободы).

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Общество
Айдын Жамидулов

Дело поступило в суд 16 мая, дата первого заседания по существу назначена на 5 июня.

По версии следствия, как писал «Коммерсантъ», вечером 13 января 2023 года командир парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ Жамидулов и старший разведчик ВДВ рядовой Дорожкин вместе с другими военными распивали спиртное в кафе «Радуга» в ЛНР. Туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой у Жамидулова ранее были интимные отношения.

Между ними произошла ссора. Жамидулов, опасаясь, что девушка расскажет об их связи его супруге, вместе с Дорожкиным увез ее на грузовике. При этом девушку связали и заклеили ей глаза. Затем в помещении бани Жамидулов ударил ее около 20 раз ножом в разные части тела. Добил девушку Дорожкин — он ударил ее ножом в область сердца. Тело Давроновой Жамидулов приказал вывезти за пределы части и подорвать гранатами.

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Теги
ЛНР убийство военные пожизненное заключение
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