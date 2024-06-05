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Боливия предложила экспортировать мясо ламы в Россию

Фото: Hannelore Foerster / Getty Images
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images

Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию, сообщил «РИА Новости» директор нацслужбы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьер Суарес.

По его словам, представители Боливии встретились с российской делегацией — договорились продолжать экспорт говядины и начать поставки мяса семейства верблюдовых.

«Мясо ламы в нашей страны высокого качества, в нем мало холестерина. Мы сделали запрос, который был принят Россией [для рассмотрения]», — сказал Суарес.

РБК направил запрос в Россельхознадзор.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

По итогам 2023 года лидером мясного экспорта в Россию стала Белоруссия. Страна поставила 293 тыс. т продукции — половину всего ввезенного мяса. В числе лидеров также оказались Бразилия, которая продала России 111 тыс. т продукции, Парагвай и Аргентина — по 42 тыс. т, а также Китай — 19 тыс. т.

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Боливия Россия ламы мясо новости
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