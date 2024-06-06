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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о взятии в плен воевавшего на стороне ВСУ колумбийца

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Военная операция на Украине

Российские военные взяли в плен гражданина Колумбии, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что колумбиец сдался в плен в районе села Красногоровка в Ясиноватском районе ДНР. Минобороны обнародовало кадры допроса военнопленного. Он представился как Ангель Карденас Монтилла 1991 года рождения и показал свой паспорт.

По его словам, он «увидел в TikTok публикации, что [Украине] нужны солдаты, добровольцы, и начал собирать деньги на поездку». После прибытия на Украину его взяли в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ. Он уточнил, что на родине работал полицейским, но в боевых действиях не участвовал. «Я сдался русской армии, потому что не хотел умирать», — утверждает пленный.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В начале февраля агентство AP сообщило, что в украинскую армию вступают «сотни» отставных военных из Колумбии. По данным агентства, там они зарабатывают по меньшей мере в четыре раза больше, чем на родине. AP отметило, что колумбийские военные на протяжении десятилетий борются с наркокартелями и повстанцами, что делает их одними из самых опытных в мире.

Минобороны России в январе 2024 года заявило, что с февраля 2022 года ВСУ привлекли более 13,5 тыс. иностранных наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. По данным ведомства, наиболее многочисленные группы прибыли из Европы (более 8,5 тыс.). Минобороны России неоднократно отчитывалось о ликвидации групп украинских наемников.

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Теги
Минобороны наемники Колумбия плен военнопленные
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