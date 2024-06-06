Кадры с места задержания стрелка в Москве

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Полицейским удалось задержать киллера, который убил человека в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Во время задержания стрелок был ранен. На кадрах видно, что силовики нашли стрелка около одного из жилых домов на западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское. На месте была слышна стрельба.

Ранее ТАСС и RT сообщали, что стрелка застрелили. Позже СК сообщил, что киллер был ранен, при задержании он оказал вооруженное сопротивление.