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Медведев предложил Беглову идти на выборы губернатора от «Единой России»

Беглов согласился баллотироваться в губернаторы Петербурга от «Единой России». Пять лет назад он шел на выборы самовыдвиженцем и объяснял это так: надо быть над политическими амбициями; его биографию сразу удалили с сайта партии
Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Петербургский губернатор Александр Беглов должен снова выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города от «Единой России», предложил председатель политической силы Дмитрий Медведев на встрече с петербуржцами, сообщается в телеграм-канале партии.

Беглов согласился.

В 2019 году Беглов победил на выборах как самовыдвиженец. «Надо быть над политическими амбициями, поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем. Чтобы быть независимым от тех или иных взглядов», — пояснял он.

На дебатах, когда все оппоненты согласились, что пора менять выстроенную ЕР систему управления, Беглов назвал себя беспартийным и сказал, что у него «одна партия — наши горожане». Спустя несколько часов биография политика пропала с сайта «Единой России», тогда в партии инцидент комментировать отказались, страницу Беглова до сих пор не восстановили. Однако партия поддержала его выдвижение, за что после подсчета голосов Беглов благодарил Медведева: «Вместе шли, помогали».

Месяц назад Беглов рассказывал о просьбах выдвинуться в губернаторы со стороны блокадников и ветеранов, после чего обратился к президенту Владимиру Путину. «Он сказал: «Да, безусловно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, — это выбор жителей», — рассказал Беглов.

Губернаторские и муниципальные выборы пройдут в Санкт-Петербурге в единый день голосования в течение трех дней: 6, 7 и 8 сентября 2024 года.

Беглов возглавляет город с октября 2018 года, его назначил президент. Спустя год он победил на выборах, получив 64,43%, явка составила 30,05%.

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Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Александр Беглов фото

Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
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