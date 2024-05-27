Медведев предложил Беглову идти на выборы губернатора от «Единой России»
Петербургский губернатор Александр Беглов должен снова выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города от «Единой России», предложил председатель политической силы Дмитрий Медведев на встрече с петербуржцами, сообщается в телеграм-канале партии.
Беглов согласился.
В 2019 году Беглов победил на выборах как самовыдвиженец. «Надо быть над политическими амбициями, поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем. Чтобы быть независимым от тех или иных взглядов», — пояснял он.
На дебатах, когда все оппоненты согласились, что пора менять выстроенную ЕР систему управления, Беглов назвал себя беспартийным и сказал, что у него «одна партия — наши горожане». Спустя несколько часов биография политика пропала с сайта «Единой России», тогда в партии инцидент комментировать отказались, страницу Беглова до сих пор не восстановили. Однако партия поддержала его выдвижение, за что после подсчета голосов Беглов благодарил Медведева: «Вместе шли, помогали».
Месяц назад Беглов рассказывал о просьбах выдвинуться в губернаторы со стороны блокадников и ветеранов, после чего обратился к президенту Владимиру Путину. «Он сказал: «Да, безусловно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, — это выбор жителей», — рассказал Беглов.
Губернаторские и муниципальные выборы пройдут в Санкт-Петербурге в единый день голосования в течение трех дней: 6, 7 и 8 сентября 2024 года.
Беглов возглавляет город с октября 2018 года, его назначил президент. Спустя год он победил на выборах, получив 64,43%, явка составила 30,05%.
Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео
Названы победители Каннского кинофестиваля.
Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео
Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности
«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus
Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине
Как выбрать вино. Простые советы эксперта
На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?
Подборка лучших сыров под белое вино
5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте
Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка