Кремль назвал ожидаемой реакцию Токио на слова Путина об условиях диалога

Песков: реакция Японии на слова Путина об условиях диалога была ожидаемой

Дмитрий Песков (Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters)

Негативная реакция Японии на условия возобновления переговоров по мирному договору была ожидаема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства. Больше к этому добавить нечего», — сказал Песков.

Ранее на встрече с руководителями международных информагентств президент России Владимир Путин объяснил невозможность продолжать переговоры позицией Японии, которая стала на сторону тех, кто добивается «стратегического поражения России».

Японские власти назвали это «попыткой переложить вину».