Кремль назвал ожидаемой реакцию Токио на слова Путина об условиях диалога
Негативная реакция Японии на условия возобновления переговоров по мирному договору была ожидаема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства. Больше к этому добавить нечего», — сказал Песков.
Ранее на встрече с руководителями международных информагентств президент России Владимир Путин объяснил невозможность продолжать переговоры позицией Японии, которая стала на сторону тех, кто добивается «стратегического поражения России».
Японские власти назвали это «попыткой переложить вину».
Спор вокруг Курильских островов продолжается с середины XX века. Япония и Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, поскольку не смогли договориться о территориальной принадлежности Южных Курил — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи. СССР занял эти острова в ходе Курильской десантной операции.
Токио требует их вернуть и называет «незаконно оккупированными», Москва исходит из того, что территории вошли в состав России на законных основаниях.
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