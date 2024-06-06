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Военная операция на Украине ,  
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Япония назвала совершенно неприемлемыми слова Путина об условии диалога

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин объяснил невозможность продолжать переговоры между Москвой и Токио по Курильским островам позицией Японии по конфликту на Украине. Японские власти назвали это «попыткой переложить вину»
Ёсимаса Хаяси
Ёсимаса Хаяси (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Обвинения в адрес Японии со стороны российского президента Владимира Путина являются «крайне несправедливыми и совершенно неприемлемыми», заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, передает Nifty.

«Нынешняя ситуация возникла из-за вторжения России на Украину. <...> Любая попытка переложить вину на японскую сторону крайне несправедлива и абсолютно неприемлема», — сказал Хаяси.

Он пояснил, что Токио стремится решить «проблему северных территорий» (южная часть Курильских островов. — РБК) и заключить мирный договор между Россией и Японией.

Спорная ситуация вокруг Курильских островов продолжается с середины прошлого века. Япония и Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, поскольку не смогли договориться о территориальной принадлежности Южных Курил — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи. СССР занял эти острова в ходе Курильской десантной операции.

Токио требует их вернуть и называет «незаконно оккупированными», Москва исходит из того, что территории вошли в состав России на законных основаниях.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Так в японском правительстве прокомментировали интервью Путина с представителями мировых информационных агентств, в котором российский президент заявил об отсутствии условий для продолжения диалога между Токио и Москвой. По мнению Путина, Россия не делала ничего, чтобы осложнить процесс, все проблемы возникли из-за Токио.

«Япония присоединилась к призывам добиться стратегического поражения России, и вы думаете, что это хорошие условия для проведения переговоров по мирному договору?» — спросил он японского журналиста.

Корреспондент также спросил Путина о негативных последствиях его будущего визита на острова, на что президент сказал: «Я не понимаю, почему должен стесняться посещать одну из территорий Российской Федерации».

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Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Японское правительство сообщало о намерении продолжать поддерживать Украину и решать с Россией вопрос Курильских островов путем переговоров.

Однако российские власти после введения Японией санкций в марте 2022 года отказались продолжать диалог. МИД подчеркивал, что у России больше ни с кем нет территориальных споров, в том числе — с Японией. Токио тогда в ответ напомнил, что до недавнего времени Москва вела диалог — «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной».

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Япония Владимир Путин Украина Курильские острова
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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