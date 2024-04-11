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Власти позвали жителей Приморья на пляжи Северной Кореи

Глава агентства Алексей Старичков: разработаны программы летних туров в КНДР
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Жителям Приморья и других регионов России предложили программы летних туров в Северную Корею, в рамках которых туристы смогут в том числе отдохнуть на пляжах.

Об этом сообщил глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков, передает пресс-служба правительства региона.

«Уже разработаны программы летних туров в КНДР. Их продолжительность составит 8 и 12 дней, в которые туристы смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи», — сказал он. Даты программ пока не утверждены.

Кроме того, весной в Северную Корею отправятся три группы — они проведут в туре пять дней и четыре ночи.

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С 2020 года КНДР была закрыта для туристов из-за пандемии. Первая группа путешественников из России отправилась в Северную Корею спустя четыре года, в феврале 2024 года. Около сотни человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт, половина из них оказались жителями Приморья.

После окончания тура правительство края сообщило, что в ближайшие годы в Северной Корее откроют туристическую зону для россиян. Комплекс будет включать в себя 17 отелей и 37 гостиниц, магазины, четырехкилометровый пляж и другие объекты.

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Теги
Приморский край Северная Корея КНДР туристы
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