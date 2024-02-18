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Военная операция на Украине ,  
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В Боготе объяснили появление колумбийцев в рядах ВСУ

МИД Колумбии: погибшие на Украине колумбийцы были там по личному решению
Сюжет
Военная операция на Украине
Богота заявила, что не заключала с другими странами договоров, которые позволяли бы колумбийцам участвовать в военных действиях за рубежом. AP писало о сотнях отставных военных из Колумбии в рядах ВСУ

Граждане Колумбии, которые участвовали в вооруженном конфликте Москвы и Киева и погибли, поехали на Украину по своему личному решению, говорится в заявлении колумбийского МИДа в X (бывшая Twitter).

Министерство подчеркнуло, что страна не заключала с другими государствами двусторонних соглашений, которые позволяли бы колумбийцам принимать участие в военных действиях за рубежом.

«Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности», — добавило ведомство.

AP рассказало о наемниках из Колумбии в рядах ВСУ
Политика
Фото:Guillermo Legaria / Getty Images

Заявление ведомства было опубликовано вскоре после выступления главы МИД России Сергея Лаврова на конференции в Москве, где его спросили об участии иностранцев, в том числе граждан стран Латинской Америки, в конфликте на стороне Украины. «Если из Колумбии, из других стран Латинской Америки люди туда направляются, когда-то к ним придет озарение. Многие американские, английские наемники уже публично на камеры говорили, что полностью разочарованы в том, что там происходит. <...> Если люди, кто остается на этой войне, которую ведет против нас Запад, проходят в своей жизни военную фазу, вполне вероятно, что они к ней вернутся, тем более в Колумбии есть кому с кем спорить и всегда было кому с кем соперничать», — сказал он на это.

В первые дни после начала военных действий на Украине президент страны Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Российская сторона считает участников подразделения наемниками. Минобороны России в январе утверждало, что с февраля 2022 года ВСУ привлекли более 13,5 тыс. человек из стран Европы, Америки, Азии и Африки, из них 5,9 тыс. были убиты.

В начале февраля AP сообщило, что отставные военные из Колумбии массово вступают в ряды Вооруженных сил Украины. По данным агентства, на Украину отправляются сотни человек, многие зарабатывают по меньшей мере в четыре раза больше, чем опытные офицеры на родине: до $3,3 тыс. в месяц по сравнению с $900.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Колумбия ВСУ МИД Военная операция на Украине наемники Сергей Лавров
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