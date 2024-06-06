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В Мексике умер первый заразившийся птичьим гриппом H5N2 человек

ВОЗ: в Мексике выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N2

В Мексике зафиксировали первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа типа A (H5N2) с летальным исходом, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A (H5N2), зарегистрированный во всем мире. Событие может иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения», — говорится в сообщении.

О заражении 59-летнего мексиканца организацию уведомили 23 мая. 17 апреля у пациента развилась лихорадка, одышка, диарея и тошнота. Через неделю мужчина обратился в больницу, его госпитализировали, в тот же день пациент скончался. 22 мая в Национальном центре гриппа Мексики по результатам исследований подтвердили, что мужчина был инфицирован подтипом гриппа A (H5N2).

Заболевший проживал в штате Мичоакан. По данным ВОЗ, в марте 2024 года на домашней птицеферме в этом регионе произошла вспышка гриппа A (H5N2). Однако точный источник заражения погибшего неизвестен, отметили в ВОЗ. Риск для населения Мексики на фоне данного случая в организации оценивают как низкий.

Заражение людей вирусами гриппа животных происходит при прямом контакте с заболевшим животными или загрязненной средой. Инфицирование людей вирусом птичьего гриппа может вызывать легкие и тяжелые инфекции верхних дыхательных путей и привести к летальному исходу. По данным ВОЗ, инфекция также вызывала у людей конъюнктивит, желудочно-кишечные симптомы, энцефалит и энцефалопатию.

Глава ВОЗ призвал к усиленному наблюдению за вирусом птичьего гриппа
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В начале апреля 2024 года в США подтвердили наличие птичьего гриппа у крупного рогатого скота в штатах Техас, Канзас и Мичиган. В Техасе у сотрудника молочной фермы диагностировали птичий грипп типа A (H5N1) после контакта с инфицированными коровами. Это был первый случай заражения человека птичьим гриппом с 2022 года.

Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус в начале мая предупредил, что странам следует усилить наблюдение за штаммом птичьего гриппа A (H5N1). Однако он подчеркнул, что на данный момент признаков широкого распространения этого типа вируса нет.

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Теги
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