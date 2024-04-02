Житель Техаса заразился птичьим гриппом после контакта с коровами

Это первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа в штате и второй в истории США; первый зарегистрировали в 2022 году. Заболевший — работник молочной фермы, который контактировал с инфицированными коровами

В Техасе у сотрудника молочной фермы диагностировали птичий грипп после контакта с инфицированными коровами, пишут Politico и The New York Times. В начале апреля Минздрав и Минсельхоз США подтвердили наличие заболевания среди крупного рогатого скота в этом штате, а также в Канзасе и Мичигане.

Это первый в Техасе случай заражения человека вирусом птичьего гриппа типа A (H5N1) и второй в истории страны. Первый зарегистрировали в апреле 2022 года в штате Колорадо — заболевший участвовал в забое птицы на сельскохозяйственном предприятии, где было подтверждено инфицирование поголовья этим вирусом.

Изначально сотрудник фермы обратился к врачам с жалобой на конъюнктивит, но позже он сдал положительный тест на птичий грипп. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пациент лечится противовирусным препаратом. Politico со ссылкой на источники пишет, что болезнь протекает в легкой форме, человек идет на поправку.

Высокопатогенный птичий грипп — очень заразное и часто смертельное заболевание домашней птицы, вызываемое вирусом птичьего гриппа. Он может передаваться от диких птиц домашней птице и другим видам птиц и животных. Среди людей «вирус не приобрел способности к активной передаче», отмечает Всемирная организация здравоохранения; признаков передачи вируса от человека к человеку пока не выявлено.

Как заявили в СDC, первоначальные тесты не показали, что вирус мутировал и способен легче передаваться от животного к человеку. «Хотя случаи заболевания среди людей, находящихся в прямом контакте с инфицированными животными, возможны, это указывает на то, что текущий риск для населения остается низким», — отметило ведомство.

Тем не менее, в Белом доме внимательно следят за развитием ситуации, а Управление по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям регулярно получает информацию от Минсельхоза и Минздрава. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что в США есть запас вакцин против птичьего гриппа.

Вирус H5N1 впервые выявили в 1996 году у гусей в Китае. В 1997 году поступали сведения об инфицировании людей во время вспышки гриппа среди домашней птицы в Гонконге. С 2003 года птичий грипп распространился из Азии в Европу и Африку, а в 2021 году— в Америку; в Соединенных Штатах от него пострадало более 82 млн птиц, которых выращивают на фермах, пишет NYT.