Житель Техаса заразился птичьим гриппом после контакта с коровами
В Техасе у сотрудника молочной фермы диагностировали птичий грипп после контакта с инфицированными коровами, пишут Politico и The New York Times. В начале апреля Минздрав и Минсельхоз США подтвердили наличие заболевания среди крупного рогатого скота в этом штате, а также в Канзасе и Мичигане.
Это первый в Техасе случай заражения человека вирусом птичьего гриппа типа A (H5N1) и второй в истории страны. Первый зарегистрировали в апреле 2022 года в штате Колорадо — заболевший участвовал в забое птицы на сельскохозяйственном предприятии, где было подтверждено инфицирование поголовья этим вирусом.
Изначально сотрудник фермы обратился к врачам с жалобой на конъюнктивит, но позже он сдал положительный тест на птичий грипп. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пациент лечится противовирусным препаратом. Politico со ссылкой на источники пишет, что болезнь протекает в легкой форме, человек идет на поправку.
Высокопатогенный птичий грипп — очень заразное и часто смертельное заболевание домашней птицы, вызываемое вирусом птичьего гриппа. Он может передаваться от диких птиц домашней птице и другим видам птиц и животных. Среди людей «вирус не приобрел способности к активной передаче», отмечает Всемирная организация здравоохранения; признаков передачи вируса от человека к человеку пока не выявлено.
Как заявили в СDC, первоначальные тесты не показали, что вирус мутировал и способен легче передаваться от животного к человеку. «Хотя случаи заболевания среди людей, находящихся в прямом контакте с инфицированными животными, возможны, это указывает на то, что текущий риск для населения остается низким», — отметило ведомство.
Тем не менее, в Белом доме внимательно следят за развитием ситуации, а Управление по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям регулярно получает информацию от Минсельхоза и Минздрава. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что в США есть запас вакцин против птичьего гриппа.
Вирус H5N1 впервые выявили в 1996 году у гусей в Китае. В 1997 году поступали сведения об инфицировании людей во время вспышки гриппа среди домашней птицы в Гонконге. С 2003 года птичий грипп распространился из Азии в Европу и Африку, а в 2021 году— в Америку; в Соединенных Штатах от него пострадало более 82 млн птиц, которых выращивают на фермах, пишет NYT.
Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?
Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину
Последствия нового обстрела Белгорода. Фото
Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз для россиян. Подробности
Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?
Видеокадры с места столкновения поезда и автобуса в Ярославской области
МВД предложило ужесточить контроль за иностранцами в России. Главное
Как изменились поставки вин из Евросоюза в Россию. Инфографика
Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?
Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена почти вся критическая инфраструктура
В Воронеже произошел взрыв в кафе. Видео