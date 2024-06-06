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Война санкций ,  
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Путин заявил, что США «убивают доллар»

Путин: США «убивают доллар», используя его в санкционной борьбе
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Война санкций

Использование США доллара в качестве инструмента санкций было ошибкой Вашингтона, заявил президент Владимир Путин на встрече с журналистами международных информационных агентств. РБК вел трансляцию.

«Одна из колоссальных ошибок США — это то, что они запрещают доллар в международных расчетах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь, подрывают доверие к доллару», — сказал он.

Позицию США в данном вопросе Путин назвал нелепой. Вашингтон своими руками убивает свою валюту, когда нужно, «стиснув зубы», сберечь доллар, отметил Путин. Это вынуждает другие страны переходить на расчеты в национальных валютах, добавил он.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В последние годы в России обсуждалась программа дедолларизации экономики и внешней торговли на фоне санкций. Однако Путин подчеркивал, что Россия не посягает на американский доллар и пользовалась бы им при наличии такой возможности. В декабре 2023 года он заявил, что Запад «стреляет себе в ногу», ограничивая возможности России использовать доллары и евро. 

По данным ЦБ, в первом квартале 2024 года доля долларов, евро и других валют «недружественных» стран в расчетах за импорт в России составила 26,7%, за экспорт — 21,3%. Вместо этих валют бизнес начал использовать рубль (доля в импорте — 35,9%, доля в экспорте — 40,4%) и валюты «дружественных» стран, к которым относятся юани, дирхамы, рупии.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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