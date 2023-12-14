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Пресс-конференция Путина ,  
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Путин исключил отказ России от доллара

Путин: Запад «стреляет себе в ногу», ограничивая использование долларов и евро
Сюжет
Пресс-конференция Путина
Сюжет
Прямая линия Путина
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Запад «стреляет себе в ногу», ограничивая возможности России использовать доллары и евро. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции. РБК ведет трансляцию.

«Зачем они cокращают возможности доллара и евро как унивeрсальных валют, как резервных миpовых вaлют, прeжде всего доллaра, конечно?» — спросил глава государства.

Путин напомнил, что в 2021 году Россия при обслуживании экспорта использовала 87% долларов и евро, 11–13% рублей, 0,4% юаней. В 2023 году ситуация изменилась: рубль — 40%, юань — 33%, доллар и еврo — 24%».

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«Было 87, стaло 24. Зачем они это сделали? Повтoряю, выстрелили себе в нoгу», — добавил глава государства. При этом Россия, используя национaльную валюту в экономических расчетах, повышает свой суверенитет, заключил президент.

ЦБ ранее сообщал, что на фоне масштабных санкционных ограничений с марта 2022 года происходила широкая структурная трансформация российской экономики, в том числе в части расчетов внешнеэкономической деятельности.

За 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля — с 12 до 34%, следовало из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России. Еще 2% приходилось на прочие валюты дружественных стран.

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Замминистра финансов Алексей Моисеев в апреле отмечал, что трансграничных расчетов в долларе практически не осталось. Связано это с целым рядом причин — и с блокировкой счетов, и с комплаенсом, который занимает недели, и с нежеланием использовать эту валюту, потому что она может не дойти до адресата, и так далее», — пояснил он.

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