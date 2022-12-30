Песков ответил на вопрос об указе Зеленского как шаге к «денацификации»

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Global Look Press)

В Кремле не видели указ президента Украины Владимира Зеленского о правовых гарантиях национальным меньшинствам. Документ требуется изучить, чтобы понять, отвечает ли он цели по «денацификации» страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, можно ли считать указ шагом к «денацификации» Украины (это одна из главных заявленных целей российской военной операции). Документ дает меньшинствам правовые гарантии, в том числе языковые.

«Мы его не видели. Там, безусловно, нужно посмотреть, идет ли там речь о праве на образование на языке нацменьшинств, кто является нацменьшинством», — ответил Песков.

Закон «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» Зеленский подписал 29 декабря, следует из базы данных Верховной рады. Закон приняли, чтобы соблюсти требование Евросоюза привести украинские правовые нормы по защите национальных меньшинств под стандарты ЕС, отмечает Страна.ua в телеграм-канале. Это требование было одним из главных условий предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Украина стала кандидатом в члены ЕС в июне 2022 года.

Закон определяет понятие «национальные меньшинства» — это «группы граждан Украины, которые не являются этническими украинцами, традиционно проживают на территории Украины, объединены общими этническими, культурными, историческими, языковыми и/или религиозными признаками, осознают свою принадлежность к ней, проявляют стремление сберечь и развивать свою языковую, культурную, религиозную самобытность». В документе перечислены права, свободы и обязанности таких групп и особенности государственной политики по реализации этих прав и свобод.

Представители нацменьшинств, проживающие на Украине, согласно закону, имеют право на самоидентификацию, свободу общественных объединений и мирных собраний, свободу выражения взглядов и убеждений, мысли, слова, совести и религии, участие в политической, экономической и социальной жизни, сохранение культурной самобытности. Запрещается дискриминация меньшинств.

Им гарантируется свобода использования национального языка в частной и общественной жизни в устной и в письменной формах «в пределах, не противоречащих закону». При этом документ запрещает «популяризацию и пропаганду» России и действий ее государственных деятелей и органов, «создающих позитивный образ».

Последняя официальная перепись населения Украины проводилась в 2001 году. Тогда в стране жили представители более чем 130 народностей и национальностей, при этом около 22% населения Украины не были украинцами. Самым многочисленным меньшинством были русские, которых насчитывалось 17,3% от общего числа жителей страны.