Песков ответил на вопрос об указе Зеленского как шаге к «денацификации»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Сколько стоил дефис в 1962 году для НАСА 16:43
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 16:35
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 16:35
Начать новую жизнь с 1 января. 10 книг, которые в этом помогут Life, 16:34
Власти Индонезии сняли все коронавирусные ограничения в стране Общество, 16:33
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в 2023 году Общество, 16:22
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 16:20
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Жители Приморья увидели запуск южнокорейской ракеты. Видео Политика, 16:11
Волож не останется внешним консультантом «Яндекса» Бизнес, 16:06
В Донецке при обстреле погиб замглавы отдела военного управления СК Политика, 16:06
Совбез Белоруссии допустил падение ракеты в стране «по чьему-то замыслу» Политика, 16:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:00
Казахстан депортировал уехавшего из России из-за мобилизации офицера ФСО Политика, 15:56
Песков ответил на вопрос об указе Зеленского как шаге к «денацификации» Политика, 15:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков ответил на вопрос об указе Зеленского как шаге к «денацификации»

Песков: в Кремле не читали указ Зеленского о правах национальных меньшинств
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Global Look Press)

В Кремле не видели указ президента Украины Владимира Зеленского о правовых гарантиях национальным меньшинствам. Документ требуется изучить, чтобы понять, отвечает ли он цели по «денацификации» страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, можно ли считать указ шагом к «денацификации» Украины (это одна из главных заявленных целей российской военной операции). Документ дает меньшинствам правовые гарантии, в том числе языковые.

«Мы его не видели. Там, безусловно, нужно посмотреть, идет ли там речь о праве на образование на языке нацменьшинств, кто является нацменьшинством», — ответил Песков.

Закон «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» Зеленский подписал 29 декабря, следует из базы данных Верховной рады. Закон приняли, чтобы соблюсти требование Евросоюза привести украинские правовые нормы по защите национальных меньшинств под стандарты ЕС, отмечает Страна.ua в телеграм-канале. Это требование было одним из главных условий предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Украина стала кандидатом в члены ЕС в июне 2022 года.

Закон определяет понятие «национальные меньшинства» — это «группы граждан Украины, которые не являются этническими украинцами, традиционно проживают на территории Украины, объединены общими этническими, культурными, историческими, языковыми и/или религиозными признаками, осознают свою принадлежность к ней, проявляют стремление сберечь и развивать свою языковую, культурную, религиозную самобытность». В документе перечислены права, свободы и обязанности таких групп и особенности государственной политики по реализации этих прав и свобод.

Читайте на РБК Pro
Вы украшаете тонущее судно. Пять признаков приближающегося краха бизнеса
Как изменится мир в 2023 году: большой обзор The Economist
10-минутная медитация, чтобы расслабиться после напряженной недели
Как менеджменту выгодно выкупить российский бизнес у иностранной компании

Представители нацменьшинств, проживающие на Украине, согласно закону, имеют право на самоидентификацию, свободу общественных объединений и мирных собраний, свободу выражения взглядов и убеждений, мысли, слова, совести и религии, участие в политической, экономической и социальной жизни, сохранение культурной самобытности. Запрещается дискриминация меньшинств.

Им гарантируется свобода использования национального языка в частной и общественной жизни в устной и в письменной формах «в пределах, не противоречащих закону». При этом документ запрещает «популяризацию и пропаганду» России и действий ее государственных деятелей и органов, «создающих позитивный образ».

Последняя официальная перепись населения Украины проводилась в 2001 году. Тогда в стране жили представители более чем 130 народностей и национальностей, при этом около 22% населения Украины не были украинцами. Самым многочисленным меньшинством были русские, которых насчитывалось 17,3% от общего числа жителей страны.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Песков меньшинства Украина

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Клишас увидел признаки «неотвратимой денацификации» в отставке главы СБУ
Политика
Захарова заявила о «денацификации полным ходом» после отставки главы СБУ
Политика
Патрушев назвал цель проведения «денацификации» на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter