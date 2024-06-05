Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 832-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствует карта оповещений.
За ночь российские средства ПВО сбили по два беспилотника над Белгородской и Курской областями, один над Воронежской областью, сообщило Минобороны России.
Полиция Украины арестовала связанные с Россией активы на 38 млрд грн (около $1 млрд или 83 млрд руб.), сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Андрей Рубель. Они в том числе направлены на нужды ВСУ. Он уточнил, что среди арестованных активов — вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков, 55 легковых машин и три бортовых полуприцепа.
ВСУ удалось укрепить позиции в ряде ключевых районов после возобновления поставок американского оружия, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, ВСУ «оказались в глубокой яме» из-за того, что конгресс США в течение продолжительного времени не одобрял выделение дополнительной военной помощи Киеву. «И они выбирались из этой ямы. Мы видели укрепление позиций в ключевых местах», — заявил Салливан.
Граждан Украины, у которых есть ВНЖ других стран, больше не будут выпускать за границу в рамках мобилизационного законодательства, сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Соединенные Штаты никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Дрон атаковал служебный автобус в белгородском Шебекино, три человека пострадали. Их везут в больницы.
Три дрона-камикадзе атаковали село Муром Шебекинского городского округа, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Из-за падения и взрыва дрона в одном жилом домовладении задымился чердак, жители справились самостоятельно и оперативно потушили огонь. Еще один дрон упал рядом с домом, третий — в огород. В доме выбило окно и пробило кровлю.
Российские военные впервые применили комплекс-камикадзе «Лягушка». Это четырехколесная платформа на дистанционном управлении с грузоподъемностью 30 кг.
Встроенная камера позволяет оператору объезжать препятствия и направлять дрон точно на цель. «Лягушка» способна поражать цели на дистанции более 3 км, заявляют в Минобороны.
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что более 20 стран поддержали китайский план по урегулированию конфликта на Украине. Он предусматривает прекращение огня по нынешней линии фронта.
Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении двух объектов инфраструктуры в регионе.
Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью беспилотника. Водитель не пострадал. В автомобиле произошло возгорание, которое он смог потушить собственными силами.
Минобороны сообщило об очередном украинском беспилотнике сбитом над Белгородской областью.
Ленинский суд Курска удовлетворил требования прокуратуры и запретил «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» работу в России некоего объединения, в которое, в частности, входил основатель алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгений Черняк, сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.
Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал штаб по восстановлению жилья в селе Головчино Грайворонского городского округа. В результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое мирных жителей.
Вячеслав Гладков сообщил об атаке поселка Октябрьский в Белгородском районе с помощью FPV-дронов. В результате атаки есть повреждения на линиях водо- и электроснабжения. Без электроэнергии временно остаются абоненты 14 населенных пунктов.
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего белорусского гребца, участника двух Олимпиад 2004 и 2008 годов Павла Шурмея по статье о наемничестве за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Как сообщили «РИА Новости» суде, по такой же статье заочно арестовали еще четверых иностранцев, которым также вменяется участие в военном конфликте на стороне ВСУ.
Киев превысил лимит потребления электричества, в городе ввели экстренные отключения света, сообщил гендиректор компании Yasno (входит в украинский энергохолдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко.
Издание «Страна.ua» также пишет об аварийных отключениях в Киевской области и других регионах.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино украинский беспилотник упал на грузовой автомобиль. В результате взрыва пострадал мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения различных частей тела. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1475 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе боевая машина ЗРК «Оса», две САУ «Гвоздика». Сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.