Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего белорусского гребца, участника двух Олимпиад 2004 и 2008 годов Павла Шурмея по статье о наемничестве за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Как сообщили «РИА Новости» суде, по такой же статье заочно арестовали еще четверых иностранцев, которым также вменяется участие в военном конфликте на стороне ВСУ.