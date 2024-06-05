Над российскими регионами сбили пять дронов
За ночь средства противовоздушной обороны сбили по два дрона в Белгородской и Курской областях и еще один — в Воронежской, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рано утром сообщил, что разрушений на земле нет. Он уточнил, что дрон сбили на подлете к городу.
В Белгородской и Курской областях ночью запускали сигналы ракетной опасности.
Военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении дронов над российскими регионами. В частности, 2 июня силы ПВО сбили по одному беспилотнику над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря. Дроны ранее уничтожали и в удаленных от границы с Украиной регионах — Татарстане, Башкирии и Орске.
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