Над российскими регионами сбили пять дронов

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

За ночь средства противовоздушной обороны сбили по два дрона в Белгородской и Курской областях и еще один — в Воронежской, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рано утром сообщил, что разрушений на земле нет. Он уточнил, что дрон сбили на подлете к городу.

В Белгородской и Курской областях ночью запускали сигналы ракетной опасности.

Военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении дронов над российскими регионами. В частности, 2 июня силы ПВО сбили по одному беспилотнику над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря. Дроны ранее уничтожали и в удаленных от границы с Украиной регионах — Татарстане, Башкирии и Орске.