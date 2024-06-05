В СЦКК рассказали о появившейся в ДНР «дороге смерти» из-за атак дронов

В Донецке на улице Бирюзова, которая соединяет Петровский и Кировский районы, появилась «дорога смерти» из-за активности украинских беспилотников. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Сергей Переверзев.

«На сегодняшний день это уже четыре автомобиля за неделю. Также сегодня сожгли один автомобиль сбросом с БПЛА, где получили ранения двое гражданских лиц. По сути, в Донецке появилась новая «дорога смерти», — рассказал Переверзев.

Как уточнил корреспондент агентства, на дороге остались сгоревшие автомобили со следами попаданий снарядов и фрагменты беспилотников.

Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.

Донецк регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. 21 мая мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле погиб мужчина. В результате взрывов повреждения получили жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры и газовая труба.