«Зеркало недели» сообщило о взрыве в Одессе
В Одессе на юге Украины произошел взрыв, сообщило «Зеркало недели» в телеграм-канале.
Издание сообщило о взрыве около 19:00 мск. По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, в регионе она объявлена не была.
В последний раз тревога в Одесской области звучала вечером 5 июня, примерно в 17:30 мск ее отменили. На момент публикации материала сигналы продолжали звучать в отдельных районах Харьковской и Днепропетровской областей.
Вечером того же дня взрыв прозвучал в поселке Затока, расположенном примерно в 35 км к юго-западу от Одессы, писала «Страна». По словам руководителя Центра стратегических коммуникаций сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, обошлось без жертв.
Взрыв также прозвучал в Харькове.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео
Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве
Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео
В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону
Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ
НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео
Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС
Что пьёт Петербург во время ПМЭФ
Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года