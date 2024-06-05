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Военная операция на Украине ,  
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«Зеркало недели» сообщило о взрыве в Одессе

«Зеркало недели»: в Одессе прозвучал взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Одессе на юге Украины произошел взрыв, сообщило «Зеркало недели» в телеграм-канале.

Издание сообщило о взрыве около 19:00 мск. По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, в регионе она объявлена не была.

В последний раз тревога в Одесской области звучала вечером 5 июня, примерно в 17:30 мск ее отменили. На момент публикации материала сигналы продолжали звучать в отдельных районах Харьковской и Днепропетровской областей.

В Одесской области в поселке Затока произошел взрыв
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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Вечером того же дня взрыв прозвучал в поселке Затока, расположенном примерно в 35 км к юго-западу от Одессы, писала «Страна». По словам руководителя Центра стратегических коммуникаций сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, обошлось без жертв.

Взрыв также прозвучал в Харькове.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесса Украина взрыв Военная операция на Украине
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