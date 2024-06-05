В Одесской области в поселке Затока произошел взрыв

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одесской области Украины в районе поселка Затока произошел взрыв, сообщает украинское издание «Страна».

По словам руководителя Центра стратегических коммуникаций сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, обошлось без жертв.

5 июня 2024 года взрыв прозвучал также в Харькове, на всей территории страны объявлена ракетная опасность.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.