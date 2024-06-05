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Политика ,  
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Шольц сообщил о дополнительной закупке 20 истребителей Eurofighter

Германия закупит еще 20 истребителей Eurofighter для усиления обороны
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Германия решила закупить для своих военно-воздушных сил еще 20 истребителей Eurofighter Typhoons. Об этом, как сообщило издание FlightGlobal, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на открытии международной авиационной выставки ILA Berlin.

Шольц акцентировал внимание на вопросах усиления обороны. «Немецкая политика долгое время пренебрегала не только космосом, но и оборонной промышленностью. С этим покончено», — заверил Шольц.

По словам канцлера, заказ будет оформлен еще до того, как Германия проведет следующие федеральные выборы в 2025 году. Новые истребители заменят устаревшие самолеты Tornado, которым уже много десятилетий. В 2020 году Германия уже приобрела 38 самолетов Eurofighter Typhoons.

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Олаф Шольц

По информации NDTV, самолеты закупаются для «усиления обороны»: Германия резко увеличила расходы на оборону после того, как Шольц объявил о специальном бюджете в €100 млрд для увеличения военных запасов на фоне конфликта на Украине.

В феврале 2024 года власти Германии пообещали нарастить военные расходы. В марте 2024 года военно-воздушные силы армии Германии пообещали на протяжении следующих девяти месяцев контролировать воздушное пространство над Эстонией, Латвией и Литвой, в том числе при помощи самолетов Eurofighter.

31 мая Шольц разрешил Украине наносить удары по территории России немецким оружием.

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Персоны
истребители Олаф Шольц Германия оборонка
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Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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