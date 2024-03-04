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Бундесвер будет контролировать небо над Эстонией, Латвией и Литвой

ВВС Германии 9 месяцев будет контролировать небо над Эстонией, Литвой и Латвией

Военно-воздушные силы армии Германии будет на протяжении следующих девяти месяцев контролировать воздушное пространство над Эстонией, Латвией и Литвой, сообщает Zeit со ссылкой на агентство dpa.

В присутствии министра обороны Латвии Андриса Спрудса и генерального инспектора ВВС Германии Инго Герхатрца немецкая эскадрилья приняла командование на латвийской авиабазе Лиелварде. Оттуда летчики возьмут на себя «воздушное патрулирование Балтийских стран» вплоть до конца ноября.

«Воздушная полиция НАТО имеет первостепенное значение для безопасности людей в Латвии и странах Балтии», — отметил Герхартц на церемонии в Лиелварде. Он отметил, что германия была и остается надежным другом и партнером всех балтийских стран.

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Латвия, Эстония и Литва не имеют собственных истребителей. С 2004 года союзники по НАТО поочередно обеспечивают безопасность неба над балтийскими странами. До начала зимы на военной базе в 60 км к юго-востоку от Риги будут базироваться до шести самолетов Eurofighter и около 200 солдат.

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Германия Латвия Литва Эстония истребители
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