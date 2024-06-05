Финские пограничники заметили летающие объекты у границы с Россией

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Финские пограничники стали регулярно замечать на границе с Россией воздушные объекты, заявил заместитель командующего пограничной службой Северной Карелии Самули Муртонен, передает Yle.

«Мы регулярно наблюдаем воздушные объекты, но я не буду вдаваться в подробности, какие именно», — сказал он.

По словам Муртонена, эти объекты выполняют наблюдательные функции.

Он также отметил, что финские и российские пограничники регулярно встречаются и контактируют между собой.

Финская погранслужба еще в конце мая сообщила об обнаружении разведывательных воздушных шаров у восточной границы страны. В ведомстве утверждали, что они принадлежат российской стороне. По данным пограничников, такие объекты появляются в приграничных районах еженедельно. Их находят прикрепленными к земле с помощью специальных лент для удержания на одном месте.

«Наблюдать за соседним государством не запрещено, но прямое влияние, например помехи [работе] GPS или сброс предметов на территорию другого государства, запрещены пограничными соглашениями», — сказал тогда руководитель одного из подразделений погранслужбы Финляндии Микко Лехмус.

Финляндия в ноябре 2023 года начала постепенно закрывать КПП на российской границе. Ограничения несколько раз расширяли и продлевали. Хельсинки объяснил это наплывом просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки.

Москва отвергла обвинения в содействии нелегалам и выразила сожаление в связи с закрытием пунктов пропуска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право». По его словам, диалога между Москвой и Хельсинки по этой теме как такового сейчас нет и это произошло не по вине российской стороны.