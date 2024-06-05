 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Посол Украины назвал условия закрытия границы с Молдавией

Сюжет
Военная операция на Украине
Марко Шевченко
Марко Шевченко (Фото: mfa.gov.ua)

Украина будет вынуждена закрыть границу с Молдавией, если к власти в Кишиневе придут партии, считающие Россию стратегическим партнером. Об этом заявил посол Украины Марко Шевченко в эфире частного кишиневского телеканала Exclusiv TV.

«Давайте пофантазируем. <...> Вдруг в Молдавии приходит к власти партия, которая говорит, что Россия должна быть стратегическим партнером Молдавии. <...> Естественный шаг со стороны Украины — это усилить безопасность своих границ на всей длине Молдавии», — сказал он.

Первый шаг к безопасности — это закрыть границу, добавил посол.

По его словам, ни на Украине, ни в Румынии нет у власти сил, которые считают Россию стратегическим партнером.

Шевченко сравнил подобный исход событий с закрытием границ с Приднестровьем после начала специальной военной операции в 2022 году.

Как отметил посол, это естественное решение, которое можно ожидать, если «к власти приходит правительство, которое выступает за стратегическое партнерство с Россией».

В Молдавии отозвали лицензии у пяти телеканалов из-за связей с оппозицией
Политика
Фото:Patrick Smith / Getty Images

Минобороны России 23 февраля 2023 года заявило о готовящемся «постановочном вторжении» украинских сил в Приднестровье. В ведомстве сообщали о значительном скоплении личного состава и военной техники вблизи украинско-приднестровской границы.

Власти Украины объяснили, что количество вооруженных сил равно возможной «гипотетической угрозе» со стороны Приднестровья.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Теги
Украина Молдавия закрытие границы
Материалы по теме
Финляндия бессрочно продлила закрытие границы с Россией
Политика
Власти Украины заявили, что не обсуждали с Польшей закрытие границ
Политика
Норвегия допустила закрытие единственного КПП на границе с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 17:15
Зеленский прибыл с визитом в Катар Политика, 18:19
В США успешно запустили в первый полет космический корабль Boeing Общество, 18:19
«Газпромбанк Лизинг» выступил на ПМЭФ-2024 Пресс-релиз, 18:16
В Курской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник Политика, 18:13
В Житомирской области начался митинг после смерти мужчины в военкомате Политика, 18:04
Динамичность Нью-Йорка и уют Афин: все – о ЖК нового формата в Москве РБК и Метрополия, 18:00
Киев ответил на мирный план Китая и Бразилии Политика, 17:52
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Шольц сообщил о дополнительной закупке 20 истребителей Eurofighter Политика, 17:51
Новый самарский глава — РБК: «Забирать кадры из Тулы не по-партнерски» Политика, 17:42
Президент АвтоВАЗа назвал цену новой Lada Iskra Авто, 17:39
Рыбакина проиграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Спорт, 17:39
В Рособрнадзоре не исключили допуск родителей к досмотрам перед ЕГЭ Общество, 17:36
НКР изменило на позитивный прогноз рейтинг «Ак Барс Страхования» A-.ru Кредитные рейтинги, 17:36
Почему в конгрессе США предложили лишить Мальдивы финансовой поддержки Политика, 17:34