Посол Украины назвал условия закрытия границы с Молдавией
Украина будет вынуждена закрыть границу с Молдавией, если к власти в Кишиневе придут партии, считающие Россию стратегическим партнером. Об этом заявил посол Украины Марко Шевченко в эфире частного кишиневского телеканала Exclusiv TV.
«Давайте пофантазируем. <...> Вдруг в Молдавии приходит к власти партия, которая говорит, что Россия должна быть стратегическим партнером Молдавии. <...> Естественный шаг со стороны Украины — это усилить безопасность своих границ на всей длине Молдавии», — сказал он.
Первый шаг к безопасности — это закрыть границу, добавил посол.
По его словам, ни на Украине, ни в Румынии нет у власти сил, которые считают Россию стратегическим партнером.
Шевченко сравнил подобный исход событий с закрытием границ с Приднестровьем после начала специальной военной операции в 2022 году.
Как отметил посол, это естественное решение, которое можно ожидать, если «к власти приходит правительство, которое выступает за стратегическое партнерство с Россией».
Минобороны России 23 февраля 2023 года заявило о готовящемся «постановочном вторжении» украинских сил в Приднестровье. В ведомстве сообщали о значительном скоплении личного состава и военной техники вблизи украинско-приднестровской границы.
Власти Украины объяснили, что количество вооруженных сил равно возможной «гипотетической угрозе» со стороны Приднестровья.
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