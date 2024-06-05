В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что перехват произошел около 15:10 мск. Место, где произошел инцидент, неизвестно.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 3 июня над областью средства противовоздушной обороны сбили пять украинских дронов.

В тот же день у поселка Первомайский два дрона-камикадзе атаковали работавший в поле «КАМАЗ» и легковую машину. Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочное ранение.