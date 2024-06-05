В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что перехват произошел около 15:10 мск. Место, где произошел инцидент, неизвестно.
Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, 3 июня над областью средства противовоздушной обороны сбили пять украинских дронов.
В тот же день у поселка Первомайский два дрона-камикадзе атаковали работавший в поле «КАМАЗ» и легковую машину. Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочное ранение.
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