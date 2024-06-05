В ООН назвали условия участия России в торгах продовольственной программы

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Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН продолжает приглашать к участию во всех закупочных тендерах российские компании, но может ограничивать закупки на определенных рынках при получении финансирования на товары от некоторых доноров. Так в ВПП прокомментировали РБК информацию об ограничениях доступа компаниям из России к тендерам на поставку продовольствия.

Речь идет о программе, в рамках которой продовольствие закупается и передается в нуждающиеся страны как гуманитарная помощь — ее поставщиком Россия была на протяжении последних 20 лет.

Деятельность ВПП финансируется за счет добровольных взносов доноров — правительств, организаций, корпораций и частных лиц, указано на ее сайте. Согласно последним доступным данным, в 2022 году общий взнос в организацию составил около $14,2 млрд. Среди крупнейших стран-доноров — США ($7,2 млрд), Германия ($1,7 млрд) и ЕС ($698,2 млн).

Руководитель департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air Дмитрий Сухов рассказал РБК, что российские компании сталкиваются прежде всего с ограничениями по принципу страны происхождения товара. Приглашения российским поставщикам на некоторые тендеры перестали приходить, а также появились претензии по качеству товара, выставленные постфактум.

«За последние пять лет объем продовольственных товаров, поставляемых ВПП из Российской Федерации, оставался в целом стабильным. ВПП не выявила каких-либо общих проблем с качеством продуктов питания, закупаемых в России. Хотя инциденты, связанные с качеством пищевых продуктов, могут иногда возникать из-за сложности логистики наших операций, эти случаи рассматриваются напрямую с заинтересованными сторонами, если это оправдано», — сообщил РБК представитель ВПП.

Информацию о том, что российские поставщики ВПП ООН столкнулись с ограничениями, подтвердила и Диляра Равилова-Боровик, заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме (ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и ИФАД — Международный фонд сельскохозяйственного развития). По ее словам, некоторые доноры, передавая средства ВПП, прямо включают в условия оговорку, что их деньги нельзя тратить на российские товары.

ВПП — крупнейшая в мире гуманитарная организация. Она работает в более чем 120 странах, доставляя жизненно важные продукты питания людям, оказавшимся в бедственном положении. В первую очередь речь идет о странах с низким уровнем дохода на душу населения, испытывающих хронический дефицит продовольствия, а также жертвах вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.