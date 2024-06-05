Хинштейн сообщил о задержании за взятки чиновника в Самарской области

Владимир Малежик (Фото: smedk.ru)

Против замглавы Безенчукского района Самарской области Владимира Малежика возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Общая сумма взяток, по словам Хинштейна, составила почти 400 тыс. руб. «Сегодня суд будет рассматривать ему меру пресечения. Чиновник уже признал свою вину», — написал депутат.

3 июня 2024 года заместитель председателя комитета по экологии Госдумы Жанна Рябцева сообщила в своем телеграм-канале о проверке очистных сооружений в Самарской области, в том числе в Безенчукском районе. Чиновница назвала их состояние «диверсией».

По словам Рябцевой, строительство очистных сооружений отставало от графика на полгода, из 16 проверенных ею объектов только один соответствовал плановым показателям.

Как сообщило издание «Самара онлайн», депутат пригрозила местным чиновникам, что о состоянии объектов будет доложено президенту Владимиру Путину. «Можете сушить сухари! Отчет ляжет на стол президенту!» — привело издание слова Рябцевой, адресованные местным руководителям.

31 мая 2024 года самарский губернатор Дмитрий Азаров объявил об отставке в обращении к жителям области. По его словам, поставленные на последние шесть лет цели уже достигнуты. В тот же день президент Владимир Путин предложил первому заместителю губернатора Тульской области — председателю областного правительства Вячеславу Федорищеву возглавить регион.