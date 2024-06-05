 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Хинштейн сообщил о задержании за взятки чиновника в Самарской области

Хинштейн: замглавы района в Самарской области задержали за взятки
Владимир Малежик
Владимир Малежик (Фото: smedk.ru)

Против замглавы Безенчукского района Самарской области Владимира Малежика возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Общая сумма взяток, по словам Хинштейна, составила почти 400 тыс. руб. «Сегодня суд будет рассматривать ему меру пресечения. Чиновник уже признал свою вину», — написал депутат.

С чем связана смена губернатора Самарской области
Политика
Дмитрий Азаров

3 июня 2024 года заместитель председателя комитета по экологии Госдумы Жанна Рябцева сообщила в своем телеграм-канале о проверке очистных сооружений в Самарской области, в том числе в Безенчукском районе. Чиновница назвала их состояние «диверсией».

По словам Рябцевой, строительство очистных сооружений отставало от графика на полгода, из 16 проверенных ею объектов только один соответствовал плановым показателям.

Как сообщило издание «Самара онлайн», депутат пригрозила местным чиновникам, что о состоянии объектов будет доложено президенту Владимиру Путину. «Можете сушить сухари! Отчет ляжет на стол президенту!» — привело издание слова Рябцевой, адресованные местным руководителям.

Советника самарского губернатора задержали по подозрению в мошенничестве
Политика
Ольга Михеева

31 мая 2024 года самарский губернатор Дмитрий Азаров объявил об отставке в обращении к жителям области. По его словам, поставленные на последние шесть лет цели уже достигнуты. В тот же день президент Владимир Путин предложил первому заместителю губернатора Тульской области — председателю областного правительства Вячеславу Федорищеву возглавить регион.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Теги
взятка депутат уголовное дело Самарская область новости
Материалы по теме
Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»
Бизнес
Экс-замглавы управления «К» ФСБ освободили от наказания по делу о взятке
Общество
Путин подписал указ об отставке Азарова с поста самарского губернатора
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Финские пограничники заметили летающие объекты у границы с Россией Политика, 16:51
В Минздраве оценили ущерб экономике от хронических заболеваний населения Экономика, 16:49
Главе «Империи сильнейших ведьм» предъявили обвинение в экстремизме Общество, 16:46
Захарян не сыграет за сборную России в Минске из-за болезни Спорт, 16:45
Как в России создают новую инфраструктуру для промышленности Отрасли, 16:39
Нарышкина переизбрали главой исторического общества еще на три года Общество, 16:36
Главком ВСУ рассказал о сложной ситуации на фронте в Харьковской области Политика, 16:36
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Песков заявил о потере нейтралитета Швейцарии в украинском вопросе Политика, 16:31
Рэй Далио назвал главными рисками для рынков выборы и экономические войны Инвестиции, 16:30
Глава «Зенита» заявил, что в год столетия команда сыграет «как положено» Спорт, 16:30
В порту Таллина прогремел взрыв Общество, 16:28
Альфа-Банк признан самым технологичным банком по версии THKEIA Пресс-релиз, 16:21
Врио самарского губернатора отказался пересаживаться на новую Lada Iskra Политика, 16:20
АвтоВАЗ назвал новый цвет для Lada Iskra «огонь» Авто, 16:19