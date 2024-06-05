ЦИК назвал новых депутатов Госдумы вместо Ямпольской и Белоусова

ЦИК назвал новых депутатов Госдумы вместо Ямпольской и БелоусоваЦИК передал новым депутатам Госдумы вакантные мандаты Ямпольской и Белоусова
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала вакантные мандаты депутатов Госдумы телеведущей Марине Ким и бывшему главе Мамадышского района Татарстана Анатолию Иванову. Об этом ЦИК сообщает в своем телеграм-канале.
Мандаты депутатов Государственной думы Елены Ямпольской («Единая Россия») и Вадима Белоусова («Справедливая Россия») освободились в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов. Ким и Иванов — зарегистрированные кандидаты из федеральных списков соответствующих политических партий.
В мае 2024 года Елена Ямпольская была назначена советником президента по вопросам культуры, заменив на этом посту Владимира Толстого.
Вадима Белоусова лишили депутатских полномочий более полугода назад, 1 ноября 2023 года. Депутат был осужден на десять лет колонии за взятку в размере 3,25 млрд руб., но сбежал, был объявлен в розыск. Решение лишить его мандата поддержали 230 депутатов Государственной думы.
В декабре 2023 года Верховный суд отменил заочный приговор Вадиму Белоусову, дело отправили на новое рассмотрение.
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