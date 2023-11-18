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Общество ,  
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Мужчину задержали за попытку потушить Вечный огонь в Москве

Прокуратура: мужчину задержали за попытку потушить Вечный огонь в Москве
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Москве 49-летний мужчина попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Он вылил в мемориал жидкость из пластиковой бутылки. Помимо этого, мужчина разбросал и повредил венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны). Дело передали в СК. Максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

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Фото:Никита Попов / РБК

В мае в Серпухове возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма после того, как неизвестный мужчина «совершил противоправные действия около Вечного огня солдатской славы и бессмертия, являющегося частью мемориала».

На видео, которое появилось в телеграм-канале «Подмосковье № 1», видно, как мужчина поджигает сигарету от Вечного огня. По статье о реабилитации нацизма (УК 354.1), за осквернение символов воинской славы может грозить до трех лет лишения свободы.

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Теги
Вечный огонь Великая Отечественная война Москва прокуратура
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