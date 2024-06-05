В Иркутске Лукашенко подарили модель истребителя Су-30
На иркутском авиазаводе президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили модель истребителя Су-30СМ2, который он назвал своим любимым самолетом. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
В Иркутск Лукашенко прилетел 4 июня, где встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Президент и губернатор обсудили возможности сотрудничества и промышленный потенциал региона.
После встречи с губернатором Лукашенко посетил Иркутский авиационный завод (ИАЗ), сообщило агентство БелТА.
На заводе Лукашенко подарили модель истребителя Су-30СМ2. Президент сказал, что это его «любимый самолет».
Лукашенко ознакомился с этапами производства военной авиационной техники, узнал подробно о выпускаемой продукции и перспективных разработках.
«Иркутский авиационный завод нацелен на расширение производственной кооперации с авиационными предприятиями Беларуси. Поэтому тема реализации совместных проектов в авиастроении <...> стала основной во время визита главы государства», — уточнили в пресс-службе.
В Иркутскую область Лукашенко прилетел после посещения Монголии с рабочим визитом, который продолжался с 1 по 4 июня.
Лукашенко и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подписали договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между двумя странами.
Всего по итогам переговоров было подписано 14 различных документов по развитию двустороннего сотрудничества Белоруссии и Монголии.
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