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Лукашенко в Монголии пострелял из лука

Лукашенко в Монголии пострелял из лука
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится с визитом в Монголии, решил пострелять из лука. Видео опубликовал близкий к главе государства телеграм-канал «Пул Первого».

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Теги
Александр Лукашенко Монголия стрельба
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